Gardone Riviera: psicanalisi e infanzia

La Scuola di Psicanalisi Freudiana e l'Associazione Genitori di Gardone Riviera, con il patrocinio del Comune di Gardone Riviera, presentano Psicanalisi e infanzia: due conferenze su come la psicanalisi può aiutare a capire lo sviluppo del soggetto e del suo rapporto con il corpo.

Il secondo incontro sarà condotto da Giada Vincenzi, psicanalista della Spf, presso la Sala Consiliare del Comune di Gardone Riviera in Piazza Scarpetta 1, sabato 20 ottobre alle ore 17.30.

Sabato 20 ottobre ore 17:30

Giada Vincenzi: Il corpo del bambino: dalla pulsione alla relazione.

Partendo dall’analisi di alcuni casi clinici, verrà mostrato come le prime esperienze di soddisfacimento del bambino costituiscano non solo il nucleo dell’Io, ma anche la base per stabilire le fondamentali relazioni con il mondo esterno e con gli oggetti che lo animano.



Ingresso libero

