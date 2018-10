Psicanalisi e Infanzia: "Corpo e mente nel progetto di un'antropologia psicanalitica"

La Scuola di Psicanalisi Freudiana e l'Associazione Genitori di Gardone Riviera, con il patrocinio del Comune di Gardone Riviera, presentano PSICANALISI E INFANZIA: due conferenze su come la psicanalisi può aiutare a capire lo sviluppo del soggetto e del suo rapporto con il corpo.



Il primo incontro sarà condotto da Luca Salvador, psicanalista della SPF, presso la Sala Consiliare del Comune di Gardone Riviera in Piazza Scarpetta 1, sabato 6 ottobre alle ore 17.30.



Sabato 6 ottobre ore 17:30

Luca Salvador: Corpo e mente nel progetto di un’antropologia psicanalitica

La concezione freudiana del corpo e dello psichico si dimostra innovativa perché apre la comprensione ad un nuovo modo di intendere l’essere umano e il mondo in cui vive, demolendo luoghi comuni a cui siamo oramai assuefatti.



Ingresso libero

Per informazioni:

info@scuoladipsicanalisifreudiana.it

www.scuoladipsicanalisifreudiana.it

www.facebook.com/scuoladipsicanalisifreudiana

Giada Vincenzi 3472603441