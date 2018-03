Il Progetto del Festival della Sostenibilità sul Garda nasce per promuovere e divulgare il concetto di sostenibilità a 360 gradi (momenti culturali e conviviali, di riflessione e sport, gioco e didattica, per adulti e bambini), sia per rendere consapevoli le attuali e future generazioni, sia per farne un’offerta culturale e turistica volta alla destagionalizzazione.



IL PROGRAMMA COMPLETO

Per sostenibilitá (a livello ambientale, economico e turistico, e sociale) intendiamo un sistema in equilibrio fra i bisogni e l´impatto sull´ambiente e territorio, che mira a migliorare le condizioni di vita delle attuali e future generazioni.

Il Festival é stato voluto fortemente dall´Associazione LA.CU.S. e dal Comitato per il Parco delle Colline Moreniche del Garda, con il supporto e il patrocinio di Associazioni ed Enti locali.