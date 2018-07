"Elements" a Manerba del Garda, la prima serata all'agriturismo La Filanda

Quattro serate, in quattro diverse location ispirate agli elementi naturali, forze cardinali della vita: Acqua, Terra, Fuoco e Aria. Non solo arte e spettacolo, ma anche e soprattutto ricerca: questo è “Elements”, il nuovo progetto firmato Sinergetica, la giovane associazione culturale gardesana che dopo il grande successo di Fusion Arts a Villa Galnica di Puegnago, quest'anno alla quinta edizione, si trasferisce a Manerba e rilancia con un ciclo inedito di quattro appuntamenti.

Si comincia con “Acqua”, mercoledì 4 luglio alle 19.00 all'agriturismo La Filanda di via del Melograno, seguono “Terra” l'11 luglio all'Anfiteatro di Solarolo, “Aria” il 18 luglio sulla Rocca Alta, infine “Fuoco” il 25 luglio all'Anfiteatro di Balbiana. Ogni incontro si pone come obiettivo l'indagine su un singolo elemento, un intreccio narrativo e artistico in cui si cercherà di ricreare la specifica energia legata all'elemento, per offrire al pubblico un'esperienza diretta, inedita e preziosa.

Una sinergia di performance interattive, workshop, spettacoli di musica, danza, esposizioni d’arte, proiezione di audiovisivi, esperienze olfattive e degustazioni: il tutto preparato nei minimi dettagli, in un'ambientazione appositamente concepita. Elements è un progetto promosso e sostenuto dalla Proloco di Manerba.

Non mancheranno le collaborazioni di rilievo: con l'Accademia di Naturopatia ConSè di Concesio, che approfondirà il tema nella dimensione del benessere della persona sul piano fisico e spirituale, con il celebre Il Ventiquattro di Cunettone di Salò, il cocktail bar per antonomasia del Basso Garda. Si aggiungono le proposte originali e raffinate di L'Erborista Selvatico di Vobarno e di Creazioni Caffè di Manerba, i quali proporranno degustazioni e menù ad hoc per le quattro serate.