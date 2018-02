Corte Franca: "Do you speak export?" @ Le Quattro Terre

In Franciacorta la seconda edizione del workshop che illustra gli strumenti del coaching a servizio dell’internazionalizzazione. L’obiettivo è quello di trasferire ai partecipanti gli strumenti concreti per lanciare l’export delle proprie imprese con focus particolare sulle PMI: business strategy, web marketing e digital social, change management e export coaching.



L’internazionalizzazione delle vendite può non apparire un passo obbligatorio per tutti, ma certo rappresenta una grande opportunità e non coglierla significa rinunciare a crescere.

Le aziende che già operano con l’estero sono ben consapevoli di quanto impegnativo sia penetrare i nuovi mercati e mantenere le proprie posizioni.

Diversamente, molte imprese, soprattutto se micro o piccole, si trovano di fronte a territori e situazioni sconosciuti e complessi. Nella maggior parte dei casi, a parte un’ambizione di espansione e tanta buona volontà, non sono presenti strutture o persone che siano in grado di dar corso alle necessarie attività.



Altro errore, che le aziende inesperte commettono, è decidere di avviare un processo di internazionalizzazione sotto l’urgenza del bisogno di implementare il proprio business.

In questa ventata di internazionalizzazione molti junior e middle manager, con una buona conoscenza della lingua inglese, si ritrovano in poco tempo la scritta export manager sul proprio biglietto da visita, senza un’adeguata preparazione al Marketing internazionale e alla comunicazione interculturale che permetta loro di saper leggere il contesto nel quale vanno ad operare.

Spesso imprenditori e manager operano in assenza di consapevolezza rispetto agli obiettivi aziendali e rispetto alla motivazione personale e del team dedicato allo sviluppo internazionale.



Cos’è l’export coaching e quali vantaggi offre

L’Export Coaching è un servizio di consulenza che guida, passo dopo passo, imprenditori e Manager, abituati spesso ad agire con urgenza e poca strategia, nel difficile cammino

della scoperta e della gestione di nuovi mercati esteri.

L’approccio all’estero mediante l’Export Coaching non è quindi quello di subordinazione Impresa-Consulente, o viceversa, ma è invece un muoversi fianco a fianco con obiettivi comuni e un rapporto franco di comprensione, fiducia e condivisione reciproca per tutti gli aspetti, primari e secondari che caratterizzano l’introduzione, la gestione e il consolidamento dei rapporti con la nuova o vecchia clientela internazionale. Scappare dal mercato italiano verso un nuovo mercato estero va pianificato per obiettivi smart, specifici e misurabili: quali paesi? È il momento giusto? La mia presenza in rete è qualitativamente eccellente?

Si lavora sull’abbondanza esplorando punti forti aziendali per superare i punti deboli, e creando una rete di alleanze all’interno dell’azienda per far comprendere e condividere con tutti il progetto di export.



Perché partecipare

1. Per conoscere l’export coaching, il metodo innovativo che lavora su potenzialità, competenze e motivazione delle persone coinvolte in un progetto export;

2. Per scoprire un metodo innovativo per vendere all’estero con successo lavorando su strategia, marketing e networking glocale;

3. Per sentire le storie di successo di chi ce l’ha fatta e lasciarsi ispirare per il proprio business;



Il programma

14:00 – Welcome e registrazione

14:30 – Inizio lavori

16:30 – Degustazione caffè e the

18:15 – Talk Show tra i testimonial presenti

18:30 – Consegna Attestati

18:45 – Happy Hour con bollicine franciacorta e Networking



Relatrice

Lucilla Rizzini, Export Coach - Consulente ed esperta interculturale. Ideatrice del progetto e dell’innovativa attività di Export Coaching, è Business Coach Professionista (membro associato AICP - ICF), esperta interculturale e consulente strategica per l’internazionalizzazione da oltre 20 anni.

Titolare di Ellecubica, www.ellecubica.it, con sede a Rovato (BS), si occupa di Coaching, consulenza e Formazione Professionale per l’ambito internazionale. Ha collaborato con primarie aziende italiane e straniere viaggiando in lungo e in largo e siglando importanti accordi di collaborazione con multinazionali quali Amazon, Porsche, Feltrinelli, Auchan, Coin e Nokia.



Con gli interventi di:

Maurizio Bottaro, Family Business Coach e consulente.

Imelda Hertono, Branding & Digital Marketing specialist.



Iscrizione

Il workshop, a pagamento, è aperto a tutti ma a numero chiuso.