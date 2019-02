Desenzano: torneo di scacchi per bambini

Un torneo di scacchi riservato a bambini e bambine di tutte le scuole primarie della provincia di Brescia: ad ospitare l’evento sarà domenica 17 febbraio nientemeno che la nostra scuola in collaborazione con la scuola di scacchi Torre&Cavallo del “nostro” maestro Aristide.

Un’occasione importante per ritrovarsi insieme e confrontarsi con altri bambini che hanno la passione degli scacchi. Il primo incontro è previsto per le ore 15 e tutti i bambini disputeranno sei incontri con amici che frequentano dalla prima alla quinta elementare.

a quota di partecipazione è di cinque euro e c’è la possibilità di preiscriversi fino venerdì 15 febbraio alle ore 21. Il maestro Aristide, che da anni insegna scacchi nella nostra scuola ed in molte altre della provincia bresciana, ha grandi aspettative per questo evento: “Si tratta - dice - di una delle tappe del Grand Prix della provincia di Brescia e per Desenzano abbiamo scelto come location la scuola Angela Merici. Ogni mese si va in un paese diverso. Arriveranno giovani talenti non solo di Desenzano, ma anche della Valtenesi, Val Trompia, Sebino lago d’Iseo, Brescia e molti altri. Ci saranno dagli ottanta ai cento bambini dai sei agli undici anni”.

Un evento bellissimo, con la possibilità per tutti di giocare sei partite di circa quindici minuti l’una. Da anni anni Aristide insegna nelle scuole, riuscendo a creare puntualmente un rapporto incredibilmente stupendo con i bambini, che si accorgono della bellezza di questa attività: “Oltre alla possibilità di condividere una partita con qualcuno - aggiunge Aristide - gli scacchi aprono la mente e consolidano il carattere, consentono di prevedere un risultato in un tempo definito e insegnano a riconoscere la sconfitta. Sono concetti importantissimi per un bambino, un ragazzino. In poco tempo, nel gioco, il ragazzino mette in moto cervello, concentrazione e deve trovare una via d’uscita, una soluzione”. L’appuntamento per tutti i bambini è per domenica 17 febbraio alle ore 15 alla scuola Angela Merici, preiscrizioni entro venerdì 15 contattando Aristide Zorzi, cell. 338 8393292 o direttamente la società Torre&Cavallo.