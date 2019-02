Desenzano: Carnival party

La Pingu’s English Language School - scuola di lingua per bambini e ragazzi - di Desenzano del Garda organizza un Carnival party sabato 23 febbraio alle ore 16.30 presso Paghera Green Events a Lonato del Garda (Via Aldo Moro, 1).



L’appuntamento sarà dedicato alle famiglie e ai piccoli ospiti con giochi, intrattenimento, sorprese e un aperitivo per tutti i partecipanti. L'evento vuole essere un motivo di incontro per tutti gli allievi e i genitori della scuola e un'occasione per far conoscere alla comunità e agli interessati, i docenti, il personale e l'intero ambiente Pingu's English già scelto da oltre 150 studenti.