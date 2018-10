Desenzano: "Vivere Consapevolmente" a Palazzo Todeschini

“Vivere Consapevolmente” è il titolo della conferenza interattiva in programma a Desenzano del Garda domenica 7 ottobre 2018 dalle ore 17.00 nella Sala Pelèr di Palazzo Todeschini, in Via Porto Vecchio 34. L’evento è organizzato dall’associazione Prof Benessere (per informazioni 348 9205938).

Gli argomenti verranno presentati, argomentati e dibattuti con una folta schiera di relatori esperti: Dottoressa Alice Mezzani, Dottoressa Clara Belleri, Renata Giuzzi, Piotr Cwojdznski, Deborah Romagna, Dottor Sergio Perini, Dottor Stefano Anselmi, Dottor Matteo De Tomi, Dottor Daniele Scarcella.

Conduce la Conferenza Giovanni Perretti, Master in P.N.L, specializzato in Counselor di Psicosintesi, diplomato in Bioterapie nella cura dei disturbi Psichici, esperto in Ipnosi Immaginativa e Pranoterapia.