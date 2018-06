Dario Boario Terme: Festa del ponte antico

La Manifestazione itinerante per le vie, in collaborazione con associazioni e volontari di Montecchio, vuole diventare un appuntamento fisso con l’arte,la storia e le tradizioni legate sia alla frazione che al Comune di Darfo Boario Terme.

Le caratteristiche del paese,costruito in un punto strategico della valle a ridosso del Monticolo,ha permesso alla frazione di ritagliarsi un ruolo importante nella storia della Vallecamonica: ne danno conferma,le importanti architetture religiose,militari e civili presenti nel territorio .

La manifestazione, che punta a far rivivere la storicità della frazione,avrà due anime principali che porranno al centro il Ponte, il fiume Oglio e la frazione intera.

La prima sarà lo sport estremo con kayak sul fiume, slackline e arrampicata. La seconda vedrà artisti di strada dislocati negli scorci più suggestivi del borgo