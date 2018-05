Darfo: Mercato del Ponte

Dal 4 Luglio al 29 Agosto (ad esclusione del 14 agosto) dalle ore 19.00 alle ore 23.00 ogni martedì prenderà il via il mercato del ponte a Montecchio. Per richiedere l’assegnazione del posteggio su area pubblica nel mercato serale sperimentale in via Ponte Vecchio a Montecchio dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nelle giornate di Martedì 3, 10, 17, 24 e 31 luglio 2018 e Martedì 7, 21, 28 agosto 2018