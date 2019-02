Darfo: "il castello dei black", una magica avventura nel mondo di Harry Potter

“Il Castello dei Black” è un’esperienza immersiva , cioè un gioco di ruolo dal vivo, che impegnerà i partecipanti in una gara contro il tempo per risolvere tutti gli enigmi e sconfiggere colui che vuole minacciare la pace faticosamente conquistata da Harry Potter e i suoi amici.

I più coraggiosi, intelligenti, generosi e ambiziosi potranno cimentarsi nelle prove e decidere il finale di questa magica avventura!



ANTEFATTO

Sirius Black, conosciuto come Felpato, era il più grande amico di James, padre di Harry Potter, tanto da diventarne il padrino.

Nella sua battaglia contro il Signore Oscuro trovò quella che a suo parere era l’arma più efficace per sconfiggerlo e la nascose nel suo castello, per proteggerla dai maghi malvagi.

Lord Voldemort tentò più volte di impossessarsene, ma neppure lui riuscì a trovarla per distruggerla.

In questo maniero il prezioso oggetto magico è ancora custodito da astuti trabocchetti, ma una nuova minaccia sta sorgendo.



ORARI (adulti e ragazzi a partire da 11 anni)

Sabato 23: 18:00 - 20:30 - 23:00

Domenica 24: 18:00 - 20:30



SPECIALE PER FAMMIGLIE (bambini fino a 10 anni accompagnati)

Sabato ore 15:30

Domenica 24, ore 15:30



I