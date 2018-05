Darfo: Festival internazionale degli artisti di strada

Acrobazie, magie, musica e divertimente con il Festival Internazionale dell’Arte di Strada organizzato a Darfo. La manifestazione nasce dalla volontà di portare spettacoli artisticamente variegati e qualitativamente elevanti in un territorio ricco di storia e di bellezze artistiche ed architettoniche.

Questo connubio di arti crea un’atmosfera eccezionale, che ogni anno attira un numero elevato di persone, desiderose di gustarsi un’esperienza indimenticabile. Obiettivo primario del Festival è la diffusione e la valorizzazione dell’arte di strada come momento d’incontro sociale in uno spazi urbani pieni di storia: Piazza Mercato

Gallery