San Felice: Corso base di Arduino

Il Fablab Vallesabbia, in collaborazione con la biblioteca comunale di San Felice del Benaco, propone un corso base gratuito di Arduino. In 4 incontri, andremo a scoprire la più famosa piattaforma hardware programmabile del mondo.



Gli incontri si focalizzeranno sull’analisi della scheda e delle sue possibili funzioni, degli strumenti necessari per programmarla (software open source) e sui possibili accessori da utilizzare con essa (motorini step, sensori ottici e di umidità, ecc...). Realizzeremo un controllore automatico di temperatura e umidità per la nostra serra casalinga, progettata e realizzata dal Fablab Vallesabbia. Il corso si terrà presso la biblioteca di San Felice del Benaco, il primo incontro è fissato per sabato 14 Aprile.



Il Fabalab Valsabbia è un laboratorio di fabbricazione digitale e manuale. È un luogo aperto a tutti, dove è possibile realizzare esperimenti e progetti, grazie alle competenze e alla strumentazione disponibile.

La condivisione delle conoscenze permette a tutti di imparare a costruire da sé, utilizzando tecnologie vecchie e nuove.

Sia i privati che le aziende possono avvalersi del supporto di professionisti competenti dalla fase di progettazione alla realizzazione di prototipi ed oggetti.