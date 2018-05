Brescia: "Cyberbullismo... no grazie!"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Domenica 13 maggio alle ore 17.30 il Centro Mater Divinae Gratiae di via Sant’Emiliano 30 a Brescia propone l’evento conclusivo del progetto “INFORMARE per EDUCARE”, promosso in collaborazione con l’Associazione Culturale Musical-Mente (Orchestra delle Bollicine), che ha coinvolto ragazzi e adolescenti delle parrocchie della zona ovest di Brescia.



Il tema del cyberbullismo sarà affrontato attraverso la canzone nata dalle storie di alcuni ragazzi che hanno aderito al progetto e in dialogo con DOMENICO GERACITANO, collaboratore tecnico della Polizia in servizio presso la Questura di Brescia, scrittore ed esperto di cyber bullismo. Sono invitati ragazzi, genitori, educatori, sacerdoti e tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle nuove generazioni. Ingresso libero.



Per informazioni: www.materdivinaegratiae.it - info@materdivinaegratiae.it tel. 030.3847212-210