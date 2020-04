"Confessioni al ristorante", il nuovo libro di Wilma Zanelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Ecco un altro ebook scritto in questi tempi di forzato riposo #iorestoacasa #Covid19 . Si tratta di "Confessioni al ristorante" dall'avvento dell' Euro ai tempi nostri, dedicato al settore ristorativo ed hotelliere che sta agonizzando in questo momento. L'idea arriva dalla nostra esperienza professionale, la fondazione della scuola di Gusto e Cucina Aquolinae, il relativo ristorante in Valle d'Aosta,diventato poi il laboratorio di pasticceria e relativo shop con il meglio del Made in Italy sul meraviglioso lago di Garda, sponda bresciana. Di qui la mia conoscenza nel settore e sopratutto gli aspetti meno noti e conosciuti. Dai programmi tv, alle rappresentazioni della cucina regionale fuori dall'Italia, dall' Europa. Tutto ciò, fino ad un paio di anni fa, quando abbiamo chiuso l'azienda, dirigendo le attenzioni in Ucraina, per il Made in Italy.

Promuovo e divulgo a 360° la cultura enogastronomica Made in Italy, con un occhio particolare per il regno Sabaudo, il Piemonte, la piccola e bella Valle d'Aosta, e la Lombardia con i suoi laghi, le montagne tutti luoghi che conosciuto, con cui ho legami anche familiari, in cui ho vissuto, in cui ho lavorato negli ultimi 20 anni. l'ebook "Le confessioni al ristorante" disponibile su Amazon (gratuitamente), è scritto in modo ironico, e come in un confessionale, si parla dei peccati che mi sono stati narrati, ma non dei peccatori. Saranno in tanti a riconoscersi, magari a Peyton Place?