Concesio: conferenza "La bellezza al femminile nella poesia e nell’arte"

Su invito dell’Associazione culturale “Gruppo Corale l’Estro Armonico” il critico d’arte e scrittore Andrea Barretta terrà una conferenza sul tema: “La bellezza al femminile nella poesia e nell’arte”, giovedì 14 marzo alle ore 20,30 a San Vigilio di Concesio. Un incontro in un luogo abitato dalla musica che ospita una conferenza sulla bellezza nella storia dell’arte e nella poesia, tra vicende e pregiudizi, tra figure di donne e di artisti che le hanno celebrate, nella dimensione della creatività per una riflessione tra modernità e contemporaneità, tra veneri e madonne da Canova a Giorgione, a Tiziano e Caravaggio per concludere con uno sguardo oggi della stessa donna sull’arte, da Artemisia Gentileschi alla Abramovič.

Ingresso libero.

Associazione culturale “Gruppo Corale l’Estro Armonico”,

San Viglio di Concesio, Via Antonio Cottinelli, 48

Info: tel. 347 473 2903.