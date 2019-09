Il paese di Coccaglio è pronto ad accogliere l’arrivo dell’autunno con la seconda edizione di un evento che ha riscosso un grosso successo di pubblico, nella sua passata edizione: La Coccaglio Fashion Night.

La Coccaglio Fashion Night, nata grazie ad un’idea dell’amministrazione comunale di Coccaglio, avrà luogo sabato 14 settembre alle 20.30 in piazza Luca Marenzio, e sarà l’occasione per presentare le nuove collezioni di abbigliamento donna, uomo, bambini e accessori di alcune delle più amate e note firme, trasformando per una sera il paese nella capitale della moda franciacortina.

Come ospite d’onore della serata ci sarà il noto marchio di moda At.p.co. che vede proprio nella terra franciacortina i suoi natali e per l’occasione ci stupirà con la presentazione della nuova collezione autunno-inverno del brand. Stile, gusto e cuore di un marchio di moda genuino, ideato e disegnato in Franciacorta e votato a vivere nel mondo. Con l’occasione, il marchio di moda At.p.co ci presenterà anche le collezioni dei suoi nuovi marchi di moda Skills and genes e after label. Stile, classe e cultura cosmopolita, Atpco è pronto a portare una ventata di cambiamento e innovazione all’intera serata.

A sfilare per la via centralissima di Coccaglio ci saranno anche sette attività commerciali con sede a Coccaglio e nei paesi limitrofi: Amodomio (Coccaglio), Atelier Blanca Riso e Perle (Rovato), Nelide (Coccaglio), Profumerie Vezzoli (Coccaglio), Piccola Peste (Coccaglio), Ottica 360 (Coccaglio) e Merceria Milleidee (Chiari). Una sfilata ricca di emozioni, sorprese e contenuti altamente evocativi: basti pensare alla sfilata di un corteo nuziale e alle modelle adornate da romantiche e suggestive creazioni floreali.

Ma non solo la moda sarà protagonista di questa attesissima serata, grande spazio sarà dato anche alla creatività grazie agli allestimenti verdi di Green Franciacorta (Coccaglio) e della floreal designer di Steli & Stili (Coccaglio), agli allestimenti di palloncini a cura della tabaccheria Bifera (Coccaglio), alle acconciature di Franco Fo De Co (Coccaglio) e Salone Futura (Coccaglio) che sarà possibile vedere in un’esecuzione dal vivo. Una sferzata di energia e convivialità accompagnerà e intratterrà i gentili ospiti con musica dj dal vivo a cura di Radio Montorfano. I momenti saranno immortalati dagli scatti professionali di Ugo Capretti. Inoltre sarà presente un’area di ristoro a base di gelati artigianali a cura di Gelateria degli Undici (Coccaglio). In caso di maltempo l’evento si terrà in palazzetto dello sport in via Paolo VI.

Gallery