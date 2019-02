Si accendono le luci in Castello: comincia lo spettacolo di CidneOn

Prove generali, giovedì sera, per CidneOn, il festival internazionale delle luci che per nove giorni, da venerdì 8 a sabato 16 febbraio, illuminerà il Castello di Brescia. Gli artisti mettono a punto gli ultimi dettagli in vista dell'apertura al pubblico, fissata per le 19.30 di venerdì. Storia, arte e meraviglia si incontrano in un viaggio tra le epoche, scandito da luci e suoni.

Venti le Installazioni luminose che guidano gli spettatori dalle caverne preistoriche della Valle Camonica, alle strade della Mille Miglia, passando per i monumenti più celebri dell'Italia, portandoli a scoprire con occhi nuovi la moda e il design. Si comincia dal portale d'ingresso che si trasforma nella porta d'accesso alla Bottega di Leonardo da Vinci: una spettacolare animazione tridimensionale proietta sulle mura i disegni e i progetti dell'inventore nel cinquecentesimo anniversario della morte. All'artista rinascimentale è dedicata anche la seconda installazione del Festival, "L'uomo Perfetto" ospitata dal bastione San Marco, e l'opera interattiva 'De Lume' che si incontra lungo il sentiero della torre dei Francesi: un 'gioco' di specchi per scoprire i segreti della luce, dove il pubblico diventa coautore dell'opera.

Poco più avanti la magia delle Mille Miglia prende vita sulle mura e sul pavimento della Fossa Viscontea: un circuito virtuale interattivo che regala l'illusione di prendere parte alla corsa più bella del mondo. Il viaggio nel tempo continua nel tunnel della Torre Coltrina che si trasforma in una grotta primitiva con la proiezione delle incisioni rupestri della Valle Camonica. Da non perdere anche il valzer luminoso che si trova nel piazzale della locomotiva: viene davvero voglia di inseguire le luci e danzare con loro.