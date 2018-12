Brescia: "Ci credo,ci riesco" presentazione del libro con Selene Calloni Williams

Un eccezionale manuale di coaching per chi vuole realizzare grandi cose e lasciare il segno, per chi non accetta di essere limitato dalla paura, dall’insicurezza, dalla mancanza di soldi o dalle credenze.



Chi è Selene Calloni Williams? Scrittrice e documentarista, è autrice di numerosi libri e documentari su psicologia, ecologia profonda, sciamanismo, yoga, filosofia e antropologia. Ha fondato in Svizzera l’Istituto di Nonterapia, che gestisce la scuola di counseling immaginale e yoga sciamanico, e Voyagesillumination, che organizza straordinari viaggi negli ultimi paradisi naturali del pianeta e nell’anima del mondo.

I suoi romanzi, o meglio favole di potere, Il profumo della luna e Discorso alla luna, grandi storie di amore avventura e coraggio, ambientate tra gli sciamani siberiani sono già dei best-seller.