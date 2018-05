Chiari: laboratorio "I giochi del cuore" alla Fiera del Bambino Naturale

Vi aspetto alla Fiera del bambino naturale a Chiari in una location fantastica "Villa Mazzotti", passate a trovarmi sabato 26 e Domenica 27 Maggio, sarò presente con I Giochi del Cuore e la raccolta di favole Una Carezza Nell'Anima.



Sabato 26 alle ore 11.00 accoglierò bambini e genitori in Sala della Musica, con il mio laboratorio "Un viaggio di testa, cuore e mano" :) Inoltre ci saranno tante novità ad attendervi, giochi e mediatori emotivi tutti in legno naturale!