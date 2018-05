Web e psiche: come avere un rapporto sano con lo smartphone

Dobbiamo trovare come evitare la dipendenza da smartphone e sabato a Villa Mazzotti, durante il festival Chiarissima, si parlerà di questo!



La radio ha impiegato 40 anni per raggiungere 50 milioni di utenti nel mondo, mentre l’iPhone in soli tre anni è arrivato allo stesso livello: un fenomeno tanto veloce quanto pervasivo se pensiamo che in media tocchiamo il nostro smartphone oltre 2.600 volte al giorno. Oggi non possiamo pensare di fare a meno della tecnologia digitale e non avrebbe nemmeno senso visto che si tratta di strumenti che possono aumentare le nostre potenzialità migliorandoci la vita.



La chiave sta nel comprendere come utilizzare la tecnologia in modo che ci aiuti e non lasciarci gestire da essa.

Ci sono una serie di meccanismi psicologici utilizzati per costruire smartphone e App con l’obiettivo di tenerci incollati agli schermi, conoscerli ci permette di aumentare la nostra consapevolezza quando siamo di fronte ad uno schermo e quindi evitare che il nostro tempo venga risucchiato senza che ce ne rendiamo conto.



Esistono anche una serie di strategie che possiamo adottare nella nostra quotidianità proprio per riequilibrare il rapporto che abbiamo con il nostro telefono, senza abbandonarlo ma nemmeno essendone schiavi.



Durante la conferenza si parlerà di informazioni e metodi utili ad evitare la dipendenza da smartphone.



Parlerà Monica Bormetti, psicologa e fondatrice di smartbreak.it, progetto per la promozione di un uso sano dello smartphone.