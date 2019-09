Chiari: Art music market

Torna Ama per la sua 8^ edizione con numerosi artisti impegnati nella fotografia, nella pittura, e nella scultura, che esporranno nel piano terra della Villa Mazzotti, e parteciperanno al contest artistico.

Nel parco verrà localizzata l'area street market, mercato vintage, artisti emergenti, designers, e nuovi marchi gestita dall'Associazione nonsolovinile.

L'area contest Rap/Hip Hop avrà luogo sulla bellissima scalinata centrale esterna, giudice Roc Beats aka Dj Shocca. Punto di ristoro esterno presente, bar & drink by Cafe' Roma - food by Kostina food truck

L'ingresso è gratuito.

(in caso di pioggia l'evento sarà all'interno della Villa Mazzotti).



Programma

Market: dalle 9.00 alle 18.30

Mostra: dalle 11.00 alle 20.00

Contest Rap: dalle 14.00 alle 16.30

Aperitivo Dj Set by Beet-Straiv: dalle 17.00

Premiazioni: dalle 18.30

Dj set by Beet-Straiv: dalle 19.30 alle 23.30