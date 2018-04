La storia del Primo Maggio a Brescia e nel mondo: venerdì sera alla Camera del Lavoro di Brescia, in Via Fratelli Folonari, una conferenza sulla giornata internazionale dei lavoratori che si celebra in tutto il mondo ormai da oltre un secolo.

La conferenza è in programma alle 20.45 nel Salone Buozzi: sul palco interverranno Flavio Squassina, della segreteria Cgil di Brescia, lo storico Diego Angelo Bertozzi, Giovanni Bonassi e Carlo Antonio Barberini del Centro Filippo Buonarroti.