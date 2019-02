Castenedolo: Race Anatomy on the road

Venerdì 8 febbraio 2019 presso la Sala Civica dei Disciplini di Castenedolo, una grande serata dedicata alla Formula 1 e ai motori sarà ospitata dalla Scuderia Ferrari Club di Castenedolo. Tra gli ospiti sono attesi numerosi piloti e giornalisti TV, tra cui Matteo Bobbi, Michela Cerruti, Alessandra Neri, Alessio Lorandi e Leonardo Lonardi.

La serata avrà inizio alle ore 20.45, con ingresso libero e prevede un dibattito condotto da Leo Turrini e Fabio Tavelli e che introdurrà alla stagione 2019 della F1. Angelo Vezzoli si unisce agli amici della Scuderia Ferrari Club di Castenedolo, esponendo alcune delle sue opere dedicate ai motori e più in particolare al mondo delle Mille Miglia. Le opere faranno da cornice all’atteso evento, con l’intento di armonizzarsi in modo discreto nell’austero ambiente offerto dalla splendida Sala Civica, ex Chiesa della disciplina risalente al XV Secolo e restaurata nel 1996.

Vezzoli si dedica nuovamente ai temi sportivi e continua ad arricchire i suoi lavori dedicati al mondo dei motori; tra le sue passioni, il motocross di cui è stato fotografo per diversi anni seguendo le più importanti gare del mondiale MXGP e durante le quali ha consegnato le sue opere direttamente al campione del mondo Antonio Cairoli e alla giovane campionessa Kiara Fontanesi, tra gli altri. Affascinato anche dalle due ruote su pista, da due edizioni è un orgoglioso sostenitore dell’evento Motomemorial Sic Day, al quale ha donato alcune opere; dal 2017 la Fondazione Marco Simoncelli Onlus annovera un quadro dedicato a Marco Simoncelli nel museo della propria sede, e a novembre 2018, durante l’evento di Latina sono stati premiati il responsabile nazionale della FMI Supermoto e il sostenitore giunto da più lontano, in segno di riconoscimento per la presenza.

Inoltre, Vezzoli aveva già presentato le sue opere dedicate ai motori al pubblico della Mille Miglia a maggio 2018, in occasione della tappa bresciana della gara, consegnandole anche ai vincitori dell’edizione 2017 della Mille Miglia.

In occasione di Race Anatomy on the road a Castenedolo, Vezzoli vuole condividere con gli ospiti, i quadri dedicati alla Mille Miglia che raffigurano principalmente le locandine d’epoca, realizzate su materiali di riciclo quali metallo e legno, personalizzate e rivisitate con metodo action painting.