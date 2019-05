Capriano del Colle: Cats in jazz, apericena sociale

Apericena solidale in gattile a sostegno della nostra attività. Diceva Albert Schweizer "solo la musica e i gatti ti salvano dalle miserie della vita" .. e allora perchè non unire musica & gatti in una serata diversa dalle solite? Vi aspettiamo a partire dalle 17 nella nostra sede per qualcosa di veramente inconsueto..



Programma:

- ore 17.00: lezione di yoga e tai chi

- ore 18:00: incontro con dott.ssa silvia domenichini veterinaria esperta in comportamento

- dalle ore 19:00: musica jazz con il gruppo “the crossroad’s exp trio” e apericena vegano solidale a cura di gastrofia veg. Per informazioni e prenotazione obbligatoria (entro il 02/6), numero: 030/2548521 (dopo le ore 15.00)