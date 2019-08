Capriano del Colle: Festa del Gattile

Domenica 22 settembre, alle 15.30, si svolgerà la festa del gattile di Capriano del Colle. Le volontarie vi aspettano in gattile insieme a circa 100 tra gatti e gattini in attesa di trovare una famiglia.

Tante attività per grandi e piccini, bibite e buffet vegetariano, una ricchissima pesca con bellissimi premi e, dopo il successo dell’evento Cats in Jazz, la musica del gruppo jazz The Crossroad’s Exp.