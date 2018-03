Brescia: Campagna Nazionale #Reumadays

Arriva la campagna nazionale della SIR per insegnare ai cittadini come giocare d’anticipo. All'interno della tensostruttura, nelle due giornate, saranno disponibili Reumatologi della SIR per incontrare i cittadini e fornire consulti gratuiti ed informazioni agli interessati. Sarà possibile effettuare dimostrazioni pratiche di:

* capillaroscopia del microcircolo ungueale (per la diagnosi precoce del fenomeno di Raynaud)

* valutazioni ecografiche articolari (per la diagnosi precoce della artrite)



Saranno, inoltre, presenti i volontari delle Associazioni dei Malati Reumatici: ABAR - ALOMAR - Aisf - Gruppo LES - ARG Italia - SIMBA - AMRI - GILS.



https://www.facebook.com/events/760250154171666/