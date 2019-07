Un libro, per piacere 2019: Orizzonti

Cercare il proprio limite, con speranza e immaginazione. È l'orizzonte il tema principale della sedicesima edizione di Un libro, per piacere!, la rassegna di letture spettacolari e incontri con l’autore organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano nei 24 Comuni che lo compongono.

Il festival parte il 23 luglio a Ospitaletto, con lo stesso obiettivo di sempre: trasmettere l'idea di lettura come momento di piacere e di emozione, oltre che di crescita personale. La rassegna volge il suo sguardo alle storie – da leggere, da ascoltare, da raccontare – perché rappresentano un piacere e un nutrimento, per la mente e per il cuore.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito.

Il calendario della rassegna:

MARTEDÌ 23 LUGLIO, ore 21:00, Cortile della Biblioteca comunale di OSPITALETTO

MAGELLANO . Storie per primo viaggio intorno al mondo.

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO, ore 21:00, Terrazza della Biblioteca comunale di MACLODIO

DI QUI E D'ALTROVE . In cerca di nuovi orizzonti.

VENERDÌ 26 LUGLIO, ore 21:00, Villa Morando, LOGRATO

VERDE MARE E BLU OCEANO . Il racconto del mare in tutte le sue sfumature.

MARTEDÌ 30 LUGLIO, ore 21:00, Piazza San Lorenzo, GUSSAGO

1919 – L'ANNO DOPO LA BUFERA . L'Europa, cento anni fa.

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO, ore 21:00, Quadriportico della Biblioteca comunale di CHIARI

PAROLE IRRIVERENTI . Letteratura da ridere.

VENERDÌ 30 AGOSTO, ore 21:00, Terrazza della Biblioteca comunale di CASTREZZATO

LA LUNA E OLTRE . 50 anni dall'allunaggio: la grande avventura dell'uomo nello spazio.

DOMENICA 1 SETTEMBRE, ore 21:00, Parco "Gianfranco Miglio" di TRENZANO

SEMPLICEMENTE . Da “L'uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono.

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE, ore 20:30, Agriturismo Fratelli Esposto, CASTEGNATO

I PIEDI COME RADICI, LE MANI COME FIORI . Lettura-racconto-dialogo tra un'attrice e un filosofo botanico.

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE, ore 21:00, Piazza Giovanni Paolo II, CASTELCOVATI

IL SENSO DELLE COSE . Quando la letteratura apre i nostri veri orizzonti.

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE, ore 21:00, Salumificio "Al Berlinghetto", BERLINGO

PROVOCO, DUNQUE SONO . Quando la letteratura provoca e destabilizza.

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE, ore 21:00, Biblioteca comunale di COMEZZANO-CIZZAGO

EMILY E LE ALTRE . Orizzonti di libertà nella scrittura femminile.

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE, ore 20:30, Cortile della Biblioteca comunale di ROVATO

CHI È IL MOSTRORFANO? Incontro con Elisa Vincenzi e Silvia Radelli

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE, ore 21:00, Sala civica di RONCADELLE

IL POTERE DELLA MEMORIA . Incontro con Michela Marzano

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE, ore 21:00, Cortile del Polo Civico "Asilo Vecchio", ROCCAFRANCA

BAGAGLIO A MANO . Il significato del viaggio tra classici e contemporanei

VENERDÌ 20 SETTEMBRE, ore 21:00, Auditorium San Salvatore, RODENGO SAIANO

LE STRADE DEI SAPORI . La lunga e affascinante storia del cibo

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE, ore 21:00, Teatro Civico, PASSIRANO

IL RICHIAMO DELLA FORESTA . L'immortale romanzo di Jack London.

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE, ore 21:00, Auditorium "Giorgio Gaber", CASTEL MELLA

COSE PIÙ GRANDI DI NOI . Incontro con Giorgio Scianna.

SABATO 28 SETTEMBRE, ore 20:45, Chiesa Parrocchiale SS Pietro e Paolo, TRAVAGLIATO

MEDIOEVO: STORIA DI UNA RIVOLTA OPERAIA . Incontro con Alessandro Barbero (incontro nell'ambito di Rinascimento Culturale)

MARTEDÌ 1 OTTOBRE, ore 21:00, Auditorium del Palazzo della Cultura, CELLATICA

LA BANDA. Una lettura del romanzo “La banda degli invisibili” di Fabio Bartolomei.

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE, ore 21:00, Auditorium San Salvatore, RODENGO SAIANO

ORIZZONTI NOIR . Incontro con Maurizio De Giovanni.

VENERDÌ 4 OTTOBRE, ore 21:00, Auditorium Foro Boario, ROVATO

TANGO! Orizzonte a sud: viaggio tra musica e parole.

MARTEDÌ 8 OTTOBRE, ore 21:00, Biblioteca comunale di TRAVAGLIATO

ONDE E BARAONDE . Rocambolesche avventure marinaie.

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE, ore 21:00, Palazzo Fenaroli, RUDIANO

LA VIA DEL SENTIERO . Incontro con Wu Ming 2.

VENERDÌ 11 OTTOBRE, ore 21:00, Teatro Rizzini, CAZZAGO SAN MARTINO

IL JUKEBOX FANTASCIENTIFICO . Che futuro vuoi?

MARTEDÌ 15 OTTOBRE, ore 21:00, Biblioteca comunale di TORBOLE CASAGLIA

TRENI. Storie di viaggi in treno: un fascino intramontabile.

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE, ore 21:00, Biblioteca scolastica dell'istituto Gigli, ROVATO

INCONTRO CON STEFANIA CONVALLE.

VENERDÌ 18 OTTOBRE, ore 21:00, Sala civica del Centro culturale, URAGO D'OGLIO

IL VIAGGIO DI WERNER . Dal racconto autobiografico di Werner Herzog.

MARTEDÌ 22 OTTOBRE, ore 21:00, Auditorium "Giorgio Gaber", CASTEL MELLA

INCONTRO CON GIUSEPPE GRASSANO .

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE, ore 21:00, Salone Marchettiano, CHIARI

INCONTRO CON ALDO UNGARI .