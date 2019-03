Brescia: seminario "Tempo di risultati"

In questo "One Night Seminar" Roberto Re permetterà di scoprire come sviluppare la "Mentalità del Risultato" e ritrovare equilibrio fra vita personale e professionale. Non c'è niente di peggio che raggiungere dei grandi risultati professionali e poi perdere o sacrificare se stessi o i propri affetti.

Il vero successo è trovare il giusto equilibrio tra le aree più importanti della propria vita ed è esattamente quello che il seminario vuole aiutare a fare.



E proprio con questo obiettivo ambizioso è nato questo seminario di 5 ore, dalle ore 19 alle 24 circa, che Roberto Re terrà il 27 marzo alla Camera di Commercio di Brescia. Posti limitati, prenotazione necessaria.