BresciaStory: due spettacoli e visite guidate per raccontare Iseo e fare festa

Un’occasione per coinvolgere il pubblico offrendo l’opportunità di conoscere meglio la storia e le bellezze del luogo che ospita la Rassegna musicale “Summer Macramè”.



Bresciastory sarà partner di Eventi Macramè offrendo l’opportunità di trascorrere due serate all’insegna della bellezza, della cultura, della musica, del divertimento e dell’enogastronomia.



Per gli appassionati di arte ma anche per i semplici curiosi, sarà possibile partecipare ad una passeggiata di approfondimento del circuito storico medievale della cittadina lacustre.



Il 19 luglio il primo dei due concerti della rassegna “Summer Macramè” vedrà salire sul palco Francesco Baccini con lo spettacolo “30 anni in tour” che verrà allestito nel contesto suggestivo della bellissima piazza Garibaldi.



Euro 15,00 , la proposta esclusiva per il pubblico comprende:

- una visita guidata nel centro storico – medievale del borgo iseano con una guida esperta (ritrovo alle 18.00 in Porto Gabriele Rosa – Imbarcadero);

- biglietto dello spettacolo con posto a sedere numerato riservato;

prenotazione entro il 16.07.2018



Il 26 luglio il concerto di “LUI E GLI AMICI DEL RE”, la piú grande Adriano Celentano Tribute Band in assoluto,16 anni di spettacoli, 1000 concerti in Italia, 180 nel mondo.



Euro 20,00 comprende:

- una visita guidata nel centro storico – medievale del borgo iseano con una guida esperta (ritrovo alle 18.00 in Porto Gabriele Rosa – Imbarcadero);

- biglietto dello spettacolo con posto a sedere numerato riservato;

prenotazione entro il 23.07.2018



Inoltre verrà consegnato un voucher che darà diritto, ai possessori del biglietto, allo sconto del 10% per cena in ristorante pizzeria convenzionato.



E' possibile l’opzione per i due concerti (Baccini + Tributo Celentano), più una visita guidata nella serata prescelta a euro 25,00.



Per informazioni e prenotazioni: cell. +39 340 508 4747 e-mail bresciastoryeventi@virgilio.it