Brescia: cucire parole, workshop dedicato alla mostra Zehra Doğan

In omaggio all’artista curda Zehra Doğan le cui opere sono esposte presso il Museo di Santa Giulia, un workshop che unisce il gesto artistico al potere evocatore della parola.



Un gesto antico e universale. Tradizione e trasmissione da madre a figlia, nel silenzio, nella preghiera o nel canto: il ricamo.

Fiori, simboli, iniziali, ornamenti tradizionali che nel linguaggio contemporaneo assumono altri codici comunicativi; scrivere ricamando per raccontare e raccontarsi, per usare la potenza della parola attraverso un’arte antica, ancestrale.



