Brescia: Festival LeXGiornate

Come un rito che si ripete. Fedele alla “mission” culturale delle origini, ma al tempo stesso orchestrato per mettere in campo un rinnovato entusiasmo proiettato verso il futuro, da giovedì 19 a sabato 28 settembre torna a Brescia il festival "LeXGiornate".

L'obiettivo dell'evento continua ad essere il medesimo: intercettare e farsi veicolo dello spettro in costante metamorfosi dei linguaggi che caratterizzano la contemporaneità. Scrive il direttore artistico Daniele Alberti: "Sarà un percorso declinato attraverso i cinque parametri della creatività codificati dal comitato scientifico del festival: seguire una regola, varcare i confini, comporre e scomporre, idee che viaggiano, cambiare le coordinate. Quindi, le parole chiave: contaminazione, innovazione, bellezza, incontro, narrazione-storytelling".

Gli ospiti 2019