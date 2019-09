Brescia: visita guidata alla chiesa del Carmine

Sabato 7 settembre, alle ore 17, è in programma una visita guidata alla chiesa di Santa Maria del Carmine. L'edificio è annoverato tra i più imponenti della città per la singolare vicenda edilizia e per la ricchezza dell'apparato decorativo: attraverso le opere di Foppa, Ferramola, Morlaiter e altri grandi artisti sarà possibile ripercorrere i secoli della presenza carmelitana in questo vivace quartiere popolare e ammirare uno scrigno piccolo ma prezioso: la magnifica "Cappella Parva". Prenotazione obbligatoria.





