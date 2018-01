Brescia: veglia "Semplicemente vivere" con don Luigi Verdi

Il Centro di Spiritualità Mater Divinae Gratiae ospita anche quest’anno la Fraternità di Romena (AR) con la sua suggestiva veglia dal titolo “SEMPLICEMENTE VIVERE”: una serata di poesia, preghiera e musica, con don Luigi Verdi. L’appuntamento è fissato per mercoledì 24 gennaio 2018 alle ore 21, in via Sant’Emiliano 30, a Brescia. Ingresso ad offerta libera.