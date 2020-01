Brescua: terra preziosa, workshop con l’artista Ugo Romano

Domenica 19 gennaio al museo di Santa Giulia un workshop con l’artista Ugo Romano.Non è necessaria nessuna conoscenza pregressa, basta portare entusiasmo e voglia di fare.



L’arte del vasaio, forse una delle più antiche che l’uomo abbia messo in pratica, attraverso la sperimentazione ci porta a conoscere reperti ceramici del Museo di Santa Giulia. Durante questo laboratorio si modelleranno alcuni oggetti in terracotta, prendendo spunto da ciò che è esposto nel museo, non con l'intento di copiare, ma di farci suggestionare, così da creare forme personali.

Useremo l’argilla comune e le terre semirefrattarie, modellando direttamente con le mani e con la tecnica del colombino. Infine per completare l’opera, l’artista Ugo Romano darà la straordinaria opportunità di cuocere i manufatti realizzati nel proprio forno.



Durata: ore 10 -13 e 14 -16 (5 ore)

Appuntamento presso le biglietteria del Museo di Santa Giulia

Prenotazione obbligatoria: Centro Prenotazioni 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com