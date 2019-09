Brescia: Strabimbo 2019

Torna per l’ottava edizione la StraBimbo, manifestazione podistica non competitiva nel quartiere di Mompiano, organizzata dall’Associazione “Bimbo chiama Bimbo” onlus, in collaborazione con Running Prealpino. Appuntamento per tutti gli sportivi domenica 8 settembre. Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 8.00 nella sede di “Bimbo chiama Bimbo” in via Fontane 27h, a Brescia. La corsa prenderà il via alle ore 9.

Due i percorsi previsti: di 6 km (pianeggiante, per le vie del quartiere) e di 12 km (più impegnativo, con salite nella zona della ex Polveriera attraverso il bosco, il Castello Malvezzi e parte finale per le vie del quartiere). In caso di pioggia verranno apportate modifiche al percorso. All’arrivo della corsa è previsto un ricco ristoro, mentre saranno premiati gruppi, famiglie e bambini. I contributi richiesti per la partecipazione – 3 euro o 6 euro con riconoscimento per i primi 150 iscritti – sono finalizzati a realizzare progetti di beneficenza.

Per informazioni e iscrizioni, dal 5 settembre e fino a 30 minuti prima della partenza è possibile rivolgersi presso la sede dell’associazione “Bimbo chiama Bimbo” (ore 15.00-19.00).