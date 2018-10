Brescia: inaugurazione spazio donna

I Licei Paritari Isaac Newton di Brescia, nel presentare la nuova iniziativa formativa Newton Academy e l’organizzazione di scambi culturali e scolastici con Singapore, già attiva dal 2010 e ribattezzata per l’occasione International Summer Camp, in collaborazione con l’Associazione Amemos Italia Onlus hanno annunciato oggi di aver avviato un programma di collaborazione che inizierà ufficialmente il prossimo 20 ottobre, con l’inaugurazione dei locali dello “Spazio Donna” in via Valerio Paitone 47 al Carmine, messi a disposizione per tale fine dal Comune di Brescia.

I responsabili delle due istituzioni hanno attentamente programmato questa iniziativa che ha l’obiettivo di fornire servizi di integrazione e assistenza alle donne che ne faranno richiesta attraverso i canali dell’assessorato alle pari opportunità di Brescia. Nello specifico, i Licei Paritari Isaac Newton, attraverso la modalità dell’alternanza scuola/lavoro si occuperanno di organizzare, gestire ed erogare corsi base di alfabetizzazione digitale e social attraverso alcuni studenti delle classi quarte e quinte che da due anni seguono un programma di formazione specifico che coinvolge materie quali sociologia, psicologia, antropologia, diritto e storytelling. Il particolare percorso, è stato coordinato e arricchito di insegnamenti e case history specifici sotto l’attenta regia di uno dei massimi esperti di strategia social della nostra città, il Dr. Andrea Bosetti, fondatore e marketing manager di Cover Store, la catena retail con 120 store in Europa e anima del laboratorio di formazione avanzata e master Marketing Digital Mind. In questa occasione, così smart & social, verrà anche presentato un nuovo progetto, NTV - Newton TV, una Web-Social TV che coinvolge gli studenti della scuola e quindi le donne dello SPAZIO DONNA, arricchendo ulteriormente l’offerta formativa ed educativa.

L’Associazione Amemos Italia Onlus (www.amemosonlus.com/) è un’organizzazione umanitaria, senza fini di lucro, composta da un gruppo di volontari che operano per aiutare le persone bisognose e indifese. L’Associazione Amemos Italia Onlus ha iniziato la propria missione nel 1997 in Guinea Equatoriale dando assistenza all’infanzia locale, attraverso l’educazione di base, la formazione etica e aprendo centri di sussidio alimentare e sanitario. Gli obiettivi di Associazione Amemos Italia Onlus sono la tutela e la garanzia dei diritti fondamentali della vita, dell’educazione, della scolarizzazione, delle cure mediche, dei bambini, degli adolescenti e delle donne che vivono in condizioni di disagio sociale per diversi motivi, primo fra tutti la povertà e la violenza.

I Licei Paritari Isaac Newton (www.liceoisaacnewton.it/) sono un’istituzione scolastica privata paritaria fondata a Brescia nel 1972 che ha registrato un costante incremento di studenti nel corso degli anni, mantenendo tutt'oggi una tradizione pedagogica di grande apertura, accoglienza e professionalità, vantando un numero di iniziative differenti, dal percorso liceale in social and digital media agli scambi culturali internazionali, alle tecnologie digitali al servizio della didattica più moderna.

Newton Academy (www.newtonacademy.it/) è una moderna human factory che si occupa di formazione avanzata e master in campi molto specifici. Grazie alle proprie sedi di Brescia e Singapore e ai propri corsi avanzati, si entra a far parte di una community privilegiata di movers & shakers in un ecosistema aggiornato e moderno che collega occidente e oriente, Italia e Asia con radici profonde nelle comunità socio-economiche di Brescia e Singapore, una delle città più cosmopolite del mondo.

Per sapere di più su questo progetto, contattate: