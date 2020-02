Brescia: Premio nazionale di poesia San Faustino e Giovita

Sabato 15 febbraio alle ore 16, al Teatro San Carlino di Brescia, si conclude la tredicesima edizione del “Premio Nazionale di Poesia Ss. Faustino e Giovita” indetto dalla Fondazione Civiltà Bresciana e articolato in due sezioni: poesia in lingua e poesia in dialetto bresciano. Ecco il programma, e sarà un grande spettacolo coordinato e presentato da Andrea Barretta con la poesia elemento letterario centrale circondato da tutte le arti.

Sul palco la partecipazione dell’attrice del teatro del Tè Cesira Giovanardi. Le poesie premiate saranno lette dall’attore Sergio Isonni. Poi la musica con alla chitarra Martin Baldassari. Poi ci saranno, con il presidente della Fondazione Civiltà Bresciana Mario Gorlani: il vescovo della diocesi di Brescia mons. Pierantonio Tremolada; il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono; il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi; il vice presidente della Camera di Commercio di Brescia, Eugenio Massetti; il presidente dell’Ateneo di Scienze, lettere e Arti di Brescia, Antonio Porteri; il presidente della Confraternita dei Santi Faustino e Giovita, don Maurizio Funazzi.

E anche i membri della giuria formata da: Andrea Barretta (presidente), giornalista e scrittore; Maria Rosa Bertellini Alabiso, già docente di lettere e scrittrice; Alfredo Bonomi, presidente del Comitato Scientifico della FCB e scrittore; Paolo Venturini, redattore del Giornale di Brescia.