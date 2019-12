Brescia: Ritmi da lontano

A grande richiesta Acme Art Lab propone la seconda parte della Performance "Ritmi da lontano" tenutasi sabato 30 novembre 2019, arricchita da una nuova coreografia, una nuova location ed una nuova forza espressiva.



Realizzata in occasione della mostra Africa Now, grazie alla rinnovata partnership con On-Stage Scuola di Danza di Brescia e la make-up artist Cristina Raimondi, "Ritmi da lontano vol. 2" si ispira alla cultura, alle musiche ed ai colori vivaci del continente africano. L’esibizione, gratuita ed aperta a tutti, si tiene, in occasione del finissage della mostra, lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 17:00 nella Sala Alberi del MO.CA.



Gli allievi di On-Stage Scuola di Danza Brescia coinvolgeranno il pubblico nella sperimentazione di nuovi ritmi, di nuovi gesti e di nuove forme di espressione scaturite dall'incontro con l’altro.