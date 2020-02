Brescia: Laboratorio musicale di scrittura creativa

Tre appuntamenti per imparare le tecniche di scrittura creativa e socializzare artisticamente. Si terranno presso la ludo.net in Via Cimabue 16/b nel quartiere San Polo i laboratori didattico creativi di Rap Pirata Academy per il Net ( Nucleo Educativo Territoriale ) della Coop.

La Rete e Elefanti Volanti con il Patrocinio del Comune di Brescia. Il laboratori di rap si pongono come finalità quella di valorizzare l’inclusione sociale e le diversità. Rappresentano un’occasione per scoprire e valorizzare potenzialità e altre capacita, che nel contesto scolastico e della didattica possono non emergere e per promuovere lo scambio e la cooperazione tra pari come base per l’acquisizione di competenze di cittadinanza.

Il percorso del laboratorio sarà articolato per permettere la progressiva acquisizione dei fondamenti del rap come tecnica canora e la sperimentazione della musica come linguaggio espressivo e forma ludica di interazione di gruppo. Particolare cura sarà dedicata alla decodifica dei messaggi contenuti nelle canzoni, stimolando la riflessione critica e scoraggiando comportamenti comunicativi violenti e discriminatori.

A curarne lo svolgimento Libra Mc ( Max Caso ) Master Tutor di Rap Pirata Academy e Segretario Nazionale dell' associazione di promozione sociale " Rap Pirata ". La partecipazione è assolutamente gratuita. Le date 11, 18 e 25 Marzo 2020 dalle ore 18.00 alle 20.00. Per adesioni e/o informazioni e possibile contattare il numero whastapp 327/6790531.