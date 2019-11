Brescia: I grandi processi della Storia

Sabato 30 novembre, a Brescia, in via Fiume 12, alle ore 17.30 presso la Sede dell'Associazione Archeosofica, si tiene il 4° incontro de "I Grandi processi della storia", questa volta dedicato alla figura di Giovanna d'Arco.



"Nella fredda cappella della fortezza di Rouen il 21 febbraio del 1431 Giovanna d’Arco compare davanti ai suoi giudici per la prima volta. È l’apertura ufficiale di un processo di inquisizione in “materia di Fede”.

A giudicare una inerme diciannovenne: uomini di chiesa, un tribunale ecclesiastico, fortemente voluto dagli inglesi con l’intenzione di screditare la regalità francese legittimata con l’intervento di Giovanna: la pulzella di Orleans. Quale miglior modo se non provare ai francesi stessi l’ereticità della loro paladina?

Al presidente del tribunale Chaucon l’ingrato compito di istruire un “bel processo” dando tutte le necessarie apparenze di legalità. Dunque una giovane donna visionaria, dalla personalità incrollabile si trova al centro di un processo politico travestito da processo di fede, per far pendere le sorti della nazione francese in mano inglese dopo ormai più di 50 anni di continue controversie e battaglie."