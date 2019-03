Brescia: presentazione del libro: “Come ce l’hanno fatta 57 imprenditori italiani”

È scritto da imprenditori, per imprenditori. Viene presentato da tre dei 57 autori, S’intitola “Come ce l’hanno fatta 57 imprenditori italiani – Atto II”, Lupetti editore, con la prefazione di Philip Kotler.



Ci sarà Roberto Castelli della BCloud Srl, per il quale il volume “è una delle tante iniziative realizzate da OSA, e testimonia di come l’alleanza tra imprenditori sia preziosa per diffondere e ispirare una sana cultura d’impresa”.



Interverrà poi Philip Dell’Igna della Ph web Srl, che non ha avuto dubbi nel partecipare a questo progetto per portare l’essenza dell’imprenditoria italiana: concreta, reale e condivisibile”



Ed infine un altro autore, Jimmy Clarini, di Entriage Srl, specialisti in Turnaround, “Da imprenditore non si finisce mai di imparare - conferma Clarini - e quello di cui hai passione, che conosci bene e funziona devi condividerlo”.



L’evento sarà l’occasione per fornire informazioni sull’alleanza OSA, che consta oggi di oltre 250 imprenditori e rappresenta un’energia nuova nel panorama economico italiano.



I proventi dalla vendita del libro vanno interamente all’Associazione Mariana Opere nel Mondo, una Onlus impegnata a sostenere l’istruzione e la formazione di bambini e ragazzi in paesi in difficoltà.