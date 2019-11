Brescia: il museo delle 15, laboratori creativi per adulti

Martedì 5 novembre, alle 15, laboratori creativi per adulto alla pinacoteca Tosio Martinengo. Non è necessaria nessuna conoscenza pregressa basta portare entusiasmo e voglia di fare! Non serve particolare abilità manuale. Gli incontri intendono stimolare, partendo dall’osservazione dei dipinti esposti, il racconto delle proprie emozioni e stati d’animo.



Il primo appuntamento, dedicato al tema Guardami negli occhi: cosa rivela uno sguardo? Cosa comunicano i ritratti dipinti della Pinacoteca se li guardiamo negli occhi? Un percorso affascinante che parte dallo “specchio dell’anima” per carpire sensazioni, stati d’animo, parole non dette o sussurrate dai molti personaggi rappresentati dai grandi pittori del passato. Una visita fuori dal comune, accompagnata da un’attività pratica per viaggiare da un particolare all’altro e ricostruire storie personali ed universali.