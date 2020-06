Brescia: Oltreconfine Festival, verso il premio Strega

Aspettando Oltreconfine, verso il premio Strega è una micro rassegna letteraria online, che vede il diretto coinvolgimento di 16 comuni della provincia di Brescia e Bergamo. A partire da giovedì 21 maggio, 4 incontri per conoscere 4 dei 12 autori candidati al prestigioso premio Strega.

Incontreremo, virtualmente, Marta Barone, Giuseppe Lupo, Alessio Forgione e Jonathan Bazzi. Gli incontri prenderanno il via alle ore 20.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook Oltreconfine Festival, con la possibilità di interagire con gli autori ponendo loro delle domande.

Giovedì 21 maggio: Marta Barone, moderata da Stefano Malosso, ci parlerà del suo primo romanzo "Città sommersa".