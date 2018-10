Brescia: Notte della Cultura

Arte, musica, teatro, monumenti, storia, creatività: sabato 6 ottobre, una serata per tutti dedicata alla grande ricchezza del nostro patrimonio, materiale e immateriale. Una serata per scoprirlo, tutto un anno per viverlo.

Nell’Anno Europeo del Patrimonio, questa edizione 2018 di Notte della Cultura intende, ancor più che negli anni scorsi, mettere in luce e presentare alla città la grande varietà e ricchezza dell’offerta culturale e artistica sul nostro territorio.

Promossa e realizzata da Comune di Brescia, la Notte della Cultura presenta un programma che ha potuto contare sulla partecipazione di molte – fra le moltissime – realtà (enti, fondazioni, associazioni, agenzie) che quotidianamente operano per la produzione e la promozione di attività culturali. Ogni giorno. Tutto l’anno.

Dalle 18 alle 24 (ma anche un po’ prima, e forse anche un po’ dopo...), il fitto programma di appuntamenti – rigorosamente gratuiti – è un invito a tutti a trascorre una serata in città sul tracciato di un duplice percorso: quello disegnato dai luoghi della cultura e – contemporaneamente – dalle iniziative in essi ospitate.

E’ un percorso che ognuno può costruire assecondando i propri interesse e le proprie curiosità, ma certamente potrebbe anche essere l’occasione giusta per lasciarsi condurre in ambiti e contesti forse prima mai esplorati.

Visite guidate, mostre, concerti, installazioni partecipative e audio-video, conferenze, teatro, incontri con gli scrittori. Nel tempo di una serata, un fermento artistico e culturale che continuerà nei mesi a venire e che è parte fondamentale della città che vogliamo fregiare del titolo di capitale italiana della Cultura.

PROGRAMMA



UNA CITTÀ DA SCOPRIRE

Visite guidate gratuite. Posti limitati, prenotazione consigliata (InfoPoint Centro, tel. 030 2400357)

LO SAPEVI CHE A BRESCIA...?

Visite guidate in centro storico, ritrovo in Piazza Loggia

Brescia Medievale, alle ore 18.00, 18.30, 19.00

Brescia Antica, alle ore 21.00, 21.30, 22.00

PREZIOSO SCRIGNO DEL SAPERE.

Visita guidata fra gli antichi volumi e le splendide sale della Biblioteca Queriniana

alle ore 18.00, 19.00, 20.00, 21.00; ritrovo in via Mazzini 2.

IL SOTTOTETTO DEL BROLETTO E IL SUO STRAORDINARIO AFFRESCO “INFAMANTE”.

Visita guidata alla Sala dei Cavalieri

alle ore 19.00, 20.00, 21.00, 22.00; ritrovo nel cortile del Broletto

Attenzione! L’accesso al luogo di visita è possibile solo percorrendo tre piani di scala elicoidale

NELLE STANZE DEL CONTE.

Visita guidata a Palazzo Tosio

alle ore 20.45 e 22.00; ritrovo nel cortile del Palazzo, via Tosio 12.

ANTEGNATI |ROMANINO. VISTI DA VICINO.

Visita al cantiere di restauro dell’organo Antegnati del Duomo Vecchio e ai ritrovati affreschi del Romanino

dalle ore 20.00 alle 23.00, ingresso ogni 15’ da via Mazzini 2 (evento a cura del FAI; è richiesto un contributo di partecipazione destinato alla raccolta fondi per finanziare il restauro dell’organo)

ANDAR PER MUSEI

MUSEO NAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA (C.da del Carmine): apertura straordinaria fino alle 23.00 mostre in corso: '68-'80 Gli anni del bianco e nero. Fotografie di Mario Prosdocimo / Confiscati e fotografati. Mostra collettiva

BRIXIA PARCO ARCHEOLOGICO (via Musei 55), MUSEO DI SANTA GIULIA (via Musei 81/b), PINACOTECA TOSIO MARTINENGO (p.zza Moretto): apertura straordinaria fino alle 24.00*/ingresso gratuito dalle ore 18.00 *ultimo ingresso ore 23.30

Visite guidate (posti limitati, prenotazione consigliata: CUP 030/2977833)

Brixia Parco Archeologico : alle ore 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Museo di Santa Giulia: alle ore 19.30, 20.30, 21.30, 22.30

Pinacoteca Tosio Martinengo: alle ore 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

Atmosfere musicali nelle sale museali

BAZZINI CONSORT, I Quartetti milanesi di Mozart: ore 19.00 e 21.00 in Pinacoteca Tosio Martinengo

PALMA CHORALIS EARLY MUSIC ENSEMBLE, Amore, burle e... altri rimedi, ore 20.30 e 21.30 al Museo di Santa Giulia

L’accesso è libero e gratuito ma entro i limiti atti a garantire la sicurezza del pubblico e delle opere

(QUASI) VIETATO AI GRANDI

Laboratori per ragazzi (e adulti curiosi)

“Andar per quadri”

Pinacoteca Tosio Martinengo, ore 18.00 (prenotazione consigliata: CUP 030/2977833)

“Faccio effetti speciali! Il chromakey”

Loggetta Università degli Studi (c.so Mameli 27), dalle ore 18.00 alle 21.00

Recitare davanti a un telo verde, rivedersi e scoprire che si è finiti dentro a una scena di un film

a cura del musil – Museo dell’Industria e del Lavoro

DI MOSTRA IN MOSTRA

MINA. UNA STANZA TUTTA PER SÉ – Teatro Santa Chiara Mina Mezzadri (C.da Santa Chiara 50/A), inaugurazione ore 18.00.

Nel foyer del teatro che le è stato intitolato, la mostra-omaggio del Centro Teatrale Bresciano all’indimenticata regista, pioniera di un teatro libero e di ricerca.

L’ITALIA IN VIAGGIO – Mo.Ca. (via Moretto 78), aperta straordinaria fino alle ore 22.00

Una selezione di immagini dall’archivio storico del TCI, che attraverso il fil rouge del mezzo di trasporto racconta la passione degli italiani per il viaggio, la villeggiatura e la gita fuori porta.

CARLO BAVAGNOLI. 60 VINTAGE – Macof c/o Mo.Ca. (via Moretto 78), apertura straordinaria fino alle ore 23.00

Un viaggio nel lavoro di una leggenda del fotogiornalismo internazionale, unico fotografo italiano nello staff di Life, che ha portato la verità di uno sguardo europeo nella storia della più autorevole e potente rivista americana

L’ARTE IN GALLERIA

Le gallerie d’arte e d’antiquariato di Brescia partecipano alla Notte della Cultura con un’apertura straordinaria fino alle 23.00

AU79. UN TESORO I NOSTRI VALORI. Installazionepartecipativa – EticoAtelierc/oPorticodiPalazzoLoggia

IL SILENZIO NELL’ARTE DI TIZIANO CALCARI. Mostra a cura di Andrea Barretta – ab/arte (V.lo San Nicola)

IL BOSCO DI MINO. Personale dell’artista Mino Raoul Colombo – San Zenone all’Arco (V.lo San Zenone)

TOBIAS HOFFKNECHT. LIMITED ATTENTION. Inaugurazione della mostra– A+B ContemporaryArt (via G. Rosa)

IL SESSANTOTTO DELL’ARTE. EVENTI E PROTAGONISTI DELL’ARTE BRESCIANA – AssociazioneArtistiBresciani AAB (v.lo delle Stelle 4); nella stessa sede, alle ore 18.00, conferenza di Alessandra Acocella “I nuovi luoghi dell’arte nel Sessantotto” e proiezione del documentario di Stefano Avigo “Anfo 1968: ricordi d’avanguardia”

DI PADRE IN FIGLIO. Inaugurazione alle ore 18.00 - Galleria dell’Incisione (Via Bezzecca 4)

VINTAGE IN VETRINA – Cronos (galleria Duomo)

LA VOCE DI IMPASTATO, VOLTI E PAROLE CONTRO LA MAFIA. Fotografie di Elia Falaschi - Ken Damy visual art (C.tto Sant’Agata 22)

APERTI, CON UNA CHIAVE DI VIOLINO

Chiesa del Carmine (C.da del Carmine), ore 17.30

1918 ANNO DI PACE. CANTE DI UOMINI, DI GUERRA E DI SPERANZA. Melodie montanare con il Coro Alte Cime e

il Coro Le Rocce Roche

Salone da Cemmo, Conservatorio Luca Marenzio (C.so Magenta ), ore 18.30

ORCHESTRA A PLETTRO DEL CONSERVATORIO diretta da Dorina Frati (musiche di Vivaldi, Chimeri, Mandonico)

Ridotto del Teatro Grande (c.so Zanardelli 7), dalle ore 19.00 alle 23.00

ASCOLTANDO GIANCARLO FACCHINETTI Un soffuso omaggio al compositore bresciano, nell’attesa della messa in scena di Viaggio musicale all’inferno, sua ultima opera portata a compimento.

Cortile di Palazzo Tosio (via Tosio 12 ), ore 21.30

PROMENADE NELLA MUSICA SACRA E PROFANA RINASCIMENTALE E BAROCCA, con i Cantores Silentii

P.tta Sant’Alessandro, ore 21.30

RINASCIMENTO INGLESE IN MUSICA. JOHN DOWLAND PER VOCE E LIUTO con Claudio Nuzzo (liuto) e Ayako Aikawa (soprano)

Capitolium (via Musei 55), ore 22.15

NOTE PER UNA NOTTE ANTICA E MODERNA, con il Coro di Voci Bianche Santa Cecilia e Palma Choralis Early Music Ensemble

LUCI, SUONI, IMMAGINI

BORDONE2 by Michele Zuccarelli Gennasi & Matteo Bonera

Cortile di Palazzo Broletto, dalle ore 19.00 alle 24.00

Una nota unica, che continua ininterrottamente, su cui si innestano musicisti e stili differenti. Un filo conduttore che unisce creatività e improvvisazione

CESARE IV MARTINENGO RACCONTA IL SUO PALAZZO

Palazzo Martinengo Cesaresco (via Musei 32), dalle ore 20.00 alle ore 23.00

I muri del palazzo come una scatola magica, senza più limiti e confini di tempo e di spazio; un’emozionante immersione in una storia straordinaria, raccontata dal Conte Cesare Martinengo “in persona”

BRIXIA LIGHT BOX

Palazzo Martinengo Cesaresco (via Musei 30), dalle ore 20.00 alle ore 23.00

Un viaggio virtuale nel Foro della città antica

MOVING CULTURE VIDEO

Largo Formentone, dalle ore 19.00 alle 23.00

Brescia, senza parole, bella come non l’hai mai vista

a cura di Fondazione Luigi Micheletti

IN SCENA!

LETTURE PER MINA

Quattro donne, quattro testimoni dell’arte di Mina Mezzadri raccontano la grande regista bresciana attraverso le letture di alcuni testi da lei messi in scena. Un emozionante viaggio teatrale nel luogo che ha visto nascere la Compagnia della Loggetta, il Centro Teatrale Bresciano e molti dei leggendari spettacoli di Mina Mezzadri.

a cura di Monica Conti per CTB – Centro Teatrale Bresciano

con Monica Ceccardi, Monica Conti, Bruna Gozio, Giuseppina Turra

Chiostro del Teatro Santa Chiara Mina Mezzadri (C.da Santa Chiara n. 50/A), ore 19

LA LISTA. SALVARE L’ARTE: IL CAPOLAVORO DI PASQUALE ROTONDI

La storia straordinaria di un uomo normale che salvò migliaia di capolavori dalla razzia nazista di e con Laura Curino

collaborazione alla messa in scena Gabriele Vacis

a cura di CTB – Centro Teatrale Bresciano

Aula Magna Tovini – Università Cattolica del Sacro Cuore (via Trieste 17), ore 20.45

ingresso libero fino ad esaurimento dei posti - è consigliata la prenotazione al n. 0302928617

IO SONO. SOLO. AMLETO.

Una reinterpretazione del testo shakespeariano per attraversare i dubbi che fondano il nostro tempo: dal rapporto tra padri e figli alla relazione tra leader e società, dalle dinamiche di potere alla ricerca di una giustizia che si specchia nella vendetta. Una riflessione sull’Identità. La Solitudine. L’Arte

di e con Marco Cacciola

regia e drammaturgia a cura di Marco Cacciola e Marco Di Stefano

a cura di Residenza Idra / InBalia

Spazio Teatro Idra c/o MoCa, ore 22

ingresso libero fino ad esaurimento dei posti – per info: tel/fax 030 291592 – cell 339 2968449

NUOVI SPAZI, NUOVI ORIZZONTI

PALAZZO MONTI ARTIST RESIDENCY

Inaugurazione della mostra REPRESENT-Francesco De Prezzo, dalle ore 17.00 alle 20.00

Un antico palazzo risalente al XIII secolo, che custodisce al suo interno splendidi affreschi neoclassici, è oggi residenza per giovani artisti provenienti da tutto il mondo.

C.Ar.M.E, via Battaglie 61

ore 18.30: Centri culturali in Italia e in Europa, un confronto a più voci

fino alle ore 24.00, apertura straordinaria della mostra Due cuori Sperduti nel buio. Due occhi per non vedere di Youki Hirakawa

dalle ore 22.00 dj set

BUNKER, via Odorici

fino alle 24.00, apertura straordinaria della installazione audio I ragazzi di via Milano, by JupiterFab

LIBRIXIA: I LIBRI (E MOLTO ALTRO) RACCONTATI DAI LORO AUTORI

BEPPE SEVERGNINI, L’Europa casa nostra – ore 20.30

ANDREA SCANZI, Con i piedi ben piantati sulle nuvole. Viaggio sentimentale in un’Italia che resiste – ore 22.00

FRANKIE HI-NRG, Faccio la mia cosa – ore 23.00

PRIMA CHE SIA SERA

INVITO A PALAZZO 2018 - dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo accesso alle ore 18.00), UBI Banca apre al pubblico il nuovo centro direzionale di via Cefalonia nr. 74, sede dell’istituto in città, un palazzo dalle linee semplici ma dall’articolazione