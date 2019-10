Brescia: Notte della Cultura

"Meta di conquista, musa dei poeti, lume discreto per indiscreti incontri, astro degli estrosi, dominatrice dei mari e regolatrice dei raccolti, da folli parlarle ma da stolti non darle ascolto, assurdo pretenderla. E’ la luna. Che per una sera, anche senza bussare, lasciamo entrare nei luoghi della cultura della nostra città, rendendola protagonista, ispiratrice o solo pretestuosa compagna di tante iniziative attraverso le quali vivere la ricchezza artistica e la sorprendente creatività di Brescia".

Sarà dunque la Luna la grande protagonista della Notte della Cultura, in programma a Brescia sabato 5 ottobre, con un ricco programma di concerti, mostre, installazioni in strada e musei aperti (e gratis) fino a mezzanotte.

Una notte (con ampio preludio pomeridiano) dedicata ai luoghi, alle attività, alle associazioni, alle persone che rappresentano la cultura in città. O almeno a una parte di esse, che ogni anno, accanto ai partner principali e istituzionali, cerchiamo di coinvolgere a rotazione. Ma soprattutto una notte dedicata al pubblico, grazie a una programma vario e articolato in grado di incontrare il gusto o la curiosità di tutti e grazie agli accessi quasi totalmente gratuiti. Musei, mostre, musica, cinema, danza, libri, conferenze, osservazioni astronomiche, letture teatralizzate, laboratori, visite guidate e molto altro. Una serata speciale per solleticare nuovi stimoli e interessi, da coltivare poi ogni giorno dell’anno.