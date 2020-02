Brescia, incontri letterari: Mirella Borgocroce, il ragazzo fortissimo

Il 29 febbraio 2020 alle 19:00 Mirella Borgocroce presenta il suo libro "Il ragazzo fortissimo" (Sonzogno Editore) all'Orto, in via Solferino 46/d a Brescia.





Sinossi:

Rocco ha quattordici anni. Gli piace correre nei boschi. Si fa male a una gamba. Niente di che, ma secondo il medico «è meglio approfondire». Si approfondisce, e la diagnosi è: cancro alle ossa. Rocco combatterà, e al suo fianco combatterà la madre, facendo ciò che tutte le madri fanno, più una cosa: si affida alla preghiera, trovando la propria forza – e la forza di accettare la meravigliosa forza di Rocco, che affronta il cancro come una partita difficile ma non diversa da tante altre – nella meditazione. Qualche anno dopo, quando ormai Rocco, guarito, è nel tempo felice e ansioso dei controlli periodici, la madre comincia a raccogliere dalla memoria, in testi brevi come appunti o distesi in piccole narrazioni, i ricordi della battaglia.

Una sorta di diario a posteriori che è il diario della malattia, del lavoro medicale, della vita ospedaliera, della paura e della speranza, ma anche il diario di una crescita e di un rafforzamento interiore. Un racconto intenso e commovente che è anche una guida alla scoperta della propria dimensione spirituale.



Mirella Borgocroce vive a Milano. Frequenta da giovanissima il mondo del rock alternativo, alle tastiere, scrivendo musica e incidendo dischi divenuti oggetti da collezione. Insegna Lettere nella scuola secondaria e si batte per l’abolizione delle armi nucleari. Comincia a scrivere per salvarsi dal dolore, dopo una diagnosi impensabile e spaventosa ricevuta per suo figlio. Tanti anni fa ha scelto il Buddismo, poi suo marito, tre figli e un gatto.