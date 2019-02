Brescia: meditazione sui chakra

Incontri per conoscere, armonizzare ed entrare in contatto con l'energia dei nostri 7 Chakra. Durante ogni incontro verrà spiegato il funzionamento di un Chakra e successivamente, attraverso una meditazione guidata e consapevole, sarai accompagnato in un viaggio attaverso i 7 Chakra per sbloccarli ed armonizzarli.



Le sessioni si terranno ogni martedì dal 26 febbraio 2019 al 9 aprile 2019.



Il ciclo completo è di 7 incontri al costo di € 60,00, è comunque possibile partecipare anche solo ad una o a qualche sessione, al costo di € 10,00 cad., in quanto la meditazione sarà sempre effettuata per lo sblocco e l'armonizzazione dell'intero sistema energetico attraverso i 7 Chakra.





