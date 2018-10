Brescia: presentazione del libro "L'apparente verità"

Sabato 27 ottobre alle ore 19 presso l'Hotel Fiera di Brescia (via Orzinuovi 135/139) si terrà la presentazione del libro "L'apparente verità" di Elena Cappellini, edito da Il Torchio. Oltre all'autrice interverranno l'Avv. Claudio Salvagni, difensore di Massimo Bossetti e Luigi Nicotera, consulente informatico forense.



Al giorno d’oggi la verità è estremamente relativa. Con l’epifania dei social network si è portati ad amplificare la realtà e a giocare con la relatività delle situazioni che risultano facilmente manipolabili dalle varie forme comunicative di distorsione.

Questa constatazione induce a porsi alcuni interrogativi che nel libro diventano spunto di riflessione e approfondimento: si può pensare che quando vi sono degli interessi economici sulla verità, essa stessa diventi ancor più vittima di relativismo? Vi sono dei parametri che l’uomo può rispettare per stabilire una verità piuttosto che un’altra?

E infine: come si fa a scegliere la verità? Che cos’è la verità? Nel volume si prende in considerazione il concetto di “verità” come processo realistico sperimentale della normale idea positivista e del processo mediatico. Il concetto di verità, unito ai concetti di intelligenza, affidabilità e attendibilità nel processo penale; il concetto di verità nella successione logica degli eventi.

Prefazione di Alessandro Meluzzi.

Postfazione di Gianluca Versace.

