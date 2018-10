Brescia: installazione 'Libre échange'

In occasione della sua mostra personale presso lo spazio C.AR.M.E, Levalet ha immaginato un’installazione proporzionata all’incredibile volumetria del luogo. Intitolata Libre échange [Libero scambio], l’installazione mette in scena una squadra di manovali occupati a spostare un’importante quantità di merci rigorosamente inscatolate.

I 20 personaggi che compongono l’installazione formano così una catena umana chiusa su sé stessa (non esiste un punto di partenza né uno di arrivo) dove i cartoni passano di mano in mano all’infinito. Lo spettatore viene immediatamente colpito dall’assurdità della situazione e si chiede cosa intende comunicare l’artista? Levalet vuole denunciare l’aberrazione degli scambi commerciali dove qualsiasi prodotto viaggia per migliaia di chilometri attraverso il mondo, subendo varie trasformazioni lungo il suo percorso, per poi tornare in forma diversa nello stesso punto dal quale era partito. L’involucro però è rimasto lo stesso: il cartone.

La mostra è a cura di Lionel Abrial. Con il sostegno di UBI Banca e di Cauto. Orari dal Mercoledì al Venerdì – 18.00 > 20.00 Sabato e Domenica – 19.00 > 20.00 oppure su appuntamento a info@carmebrescia.it LEVALET https://www.levalet.xyz/